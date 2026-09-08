Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Gebeceler beldesinde M.Y.K. (16) idaresindeki 03 LD 464 plakalı otomobil ile R.S'nin (16) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü M.Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA