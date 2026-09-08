Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Gebeceler beldesinde M.Y.K. (16) idaresindeki 03 LD 464 plakalı otomobil ile R.S'nin (16) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü M.Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar kamerada
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi

Korkulan oldu! Şafak vakti dünyayı alarma geçiren hamle
İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt

Aşiret numarası pahalıya patladı! Altınlar emanet çıktı
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı