Bursa'da 'dur ' ihtarına uymayan sürücüye 40 bin 504 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 10 kilometrelik takip sonrası yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken toplamda 40 bin 504 TL ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından çıkmaz sokakta yakalandı. Otomobil sürücüsü Alaaddin El H.'ye (33) 40 bin 504 TL ceza uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 16 MB 0803 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başlayınca ekipler de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre süren takip, sürücünün Mahmudiye Mahallesi'ndeki Yaman Çıkmazı Sokak'a girmesiyle sona erdi. Çıkmaz sokakta karşısına duvar çıkan sürücünün kaçacak yeri kalmadı. Yakalanan sürücü ve araçta yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Suriye uyruklu Alaaddin El H.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, sigortasız araç kullanmaktan bin 246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL, ters yönde seyretmekten 11 bin 629 TL ve 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 40 bin 504 TL ceza uygulandı. Araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
