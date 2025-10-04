Ehliyetsiz Sürücü Jandarmadan Kaçamadı

TOKAT'ta uygulamayı fark edince arkadaşı ile yer değiştiren ehliyetsiz sürücü, jandarmanın dron kamerasına yakalandı.

Tokat'ta 60 HE 289 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y., yol kenarında jandarma ekiplerinin uygulamasını fark edince aracı sağa çekti. Sürücü, arka koltuğa geçti, yanındaki arkadaşı da sürücü koltuğuna oturdu. O anlar, jandarmanın dron kamerasına yansıdı. Durum fark edilince ekipler, söz konusu otomobili durdurdu. Ehliyetsiz sürücüye 18 bin 700 TL para cezası uygulandı. Sürücü ile yanındaki arkadaşı hakkında ayrıca yasal işlem başlatıldı.