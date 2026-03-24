Denetimden kaçmak için aracıyla ters şeride giren sürücü dronla tespit edildi

Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü, polis uygulamasından kaçmak için ters şeride girdi ancak dronla tespit edilip yakalandı. Sürücüye ceza uygulandı.

KIRIKKALE'de polis uygulamasından kaçmak için otomobille ters şeride girip, aracı yol üzerinde bırakarak, başkasının kullandığı kamyonetle kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, dronla tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahalı Caddesi'nde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulamayı fark eden otomobil sürücüsü Ö.Ö., araçla ters şeride girip bir süre ilerledi. Daha sonra aracını yol üzerine bırakıp yaya olarak kaçan sürücü, başkasının kullandığı kamyonete binip bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. O anları dronla takip eden polis, Ö.Ö.'yü yol üzerindeki başka bir kontrol noktasında yakaladı.

Sürücünün, ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi. Sürücüye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Polisin uyarı ve işaretlerine uymamak' ve 'Ters istikamette araç kullanmak' suçlarından cezai işlem uyguladı. Araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz

Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Eşi paylaştı! Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye oldu

Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın ulaşım sorununu çözmekte kararlı

Belediye başkanı kentin ulaşım sorununu çözmekte kararlı
Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz

Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

İran'ın "Gölge lideri"nin yerine gelen isim belli oldu