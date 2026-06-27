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Konya merkezli 24 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalananların sayısı 165'e yükseldi

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Konya merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda, ehliyet yazılı sınavlarında teknik ekipmanla usulsüzlük yapan suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 165'e yükseldi. 262 şüpheliden diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya merkezli 24 ilde, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 262 şüpheliden 165'i gözaltına alındı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, yazılı ehliyet sınavlarına giren adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptıkları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 67 zanlı daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 165'e yükseldi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 262 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatılmıştı. Konya ve Antalya'da dün polis ekipleri tarafından şüphelilerden 98'i yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
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