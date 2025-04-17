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Ehliyet Sınavına Kopya Düzenekle Giren Zanlı Gözaltına Alındı

Ehliyet Sınavına Kopya Düzenekle Giren Zanlı Gözaltına Alındı
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren T.K. isimli zanlı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının üzerinde kulaklık, mikrofon ve Wi-Fi cihazı bulundu.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiğini tespit etti.

Ekipler, kopya düzeneğiyle sınava giren T.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında kulaklık, mikrofon ve Wi-Fi cihazı ele geçirildi.

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Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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