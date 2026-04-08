Egzersizin önemine dikkat çekmek için meydanda pilates ve yoga yaptılar

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu, sağlıklı yaşamda egzersizin önemine dikkat çekmek için kent meydanında ücretsiz yoga ve pilates eğitimi düzenledi.

Kozlu ilçesi kent meydanında BEUN Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu, 8 Nisan Fizyoterapistler Günü kapsamında ücretsiz yoga ve pilates tabanlı egzersiz eğitimi düzenledi. Etkinliğe, akademisyenler, öğrenciler ve çevredekiler katıldı. Egzersiz yapmanın ağrısız bir yaşam, günlük yaşam stresini azaltmada etkili olduğu anlatılırken, Fizyoterapist Bensu Abalı Yılmaz öncülüğünde zihin ve beden temelli pilates ve yoga uygulamaları yapıldı. Çevredekiler, grubu merakla izlerken bazıları da etkinliğe katılarak egzersiz yaptı.

BEUN Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Öznur Güney, egzersizin iyileştirici gücüne dikkat çekmek istediklerini, pilates ve yoganın sağlık açısından faydalı olduğunu ancak fizyoterapist eşliğinde yapılmasının gerektiğini anlatarak, "Biz fizyoterapistler olarak, toplum sağlığının sağlanmasında ve devam ettirilmesinde önemli bir rol oynayan önemli sağlık mensubuyuz. Sağlığın biyopsikososyal açıdan geliştirilmesi amacıyla bu egzersizin hem ne kadar ulaşılabilir olduğunu hem yaşam içinde ne kadar erişilebilir olduğunu hem de uygulamasının ne kadar kolay olduğunu göstermek için bir etkinlik düzenledik. Sağlıklı yaşam aslında günlük hayatta entegre ettiğimiz şeylerle daha geliştirilmeye müsait bir alan" dedi.

