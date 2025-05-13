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EGO'dan Esenboğa Havalimanı Hattına Ek Servisler

EGO'dan Esenboğa Havalimanı Hattına Ek Servisler
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EGO Genel Müdürlüğü, 442 numaralı hattın servis sayısını artırarak, 12 araca çıkardı ve sefer aralıklarını kısaltarak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı.

EGO Genel Müdürlüğü, AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Esenboğa Havalimanı arasında hizmet veren 442 numaralı hattın servis sayısının ve seferlerinin artırılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 442 numaralı hattın 10 araçlık filosuna 2 yeni araç daha eklendi.

Yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, toplam 12 araçla birlikte servis sayıları da artırıldı. AŞTİ'den hareket edecek servis sayısı 68'e, Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek servis sayısı ise 69'a çıkarılacak.

Böylece 12 ilave servis ile hizmet verecek hatta, sabah ve akşam saatlerinde mevcutta 20 dakika olan servis aralığı 15 dakikaya; 24.00'ten sonra uygulanan 120 dakikalık servis aralığı ise 60 dakikaya indirilecek.

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğünce vatandaş memnuniyetini ön planda tutan ulaşım hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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