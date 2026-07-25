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EGO'dan Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı İnşaatı'na ilişkin açıklama

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EGO Genel Müdürlüğü, Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı kapsamında yürütülen General Zeki Doğan İstasyonu yapım çalışmaları nedeniyle, Natoyolu Caddesi'nin ilgili kısımlarının 28 Temmuz saat 21.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü, Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı kapsamında yürütülen General Zeki Doğan İstasyonu yapım çalışmaları nedeniyle, Natoyolu Caddesi'nin ilgili kısımlarının 28 Temmuz saat 21.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Natoyolu Caddesi'nin ilgili kısımları 28 Temmuz saat 21.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

Bu kapsamda 365 numaralı hat geçici olarak şu güzergahları kullanacak:

"Dikimevi istikameti: Hocalı Caddesi-Şehit Melih Garip Ünsal Caddesi-638. Cadde-642. Cadde-294. Cadde-Natoyolu Caddesi üzerinden normal güzergahına devam edecek.

Hareket noktası istikameti: Natoyolu Caddesi-294. Cadde-642. Cadde-638. Cadde-Şehit Melih Garip Ünsal Caddesi-Hocalı Caddesi üzerinden normal güzergahına devam edecek.

Anadolu Caddesi üzerinde bulunan 30787, 30295, 30786, 30293, 30292, 30654, 30643 ve 30653 numaralı durakları kullanan vatandaşlar, yolun kapalı olduğu süre boyunca Anadolu Caddesi güzergahında hizmet verecek 330, 336, 340, 341, 346, 364, 731, 330-2, 336-1 ve 340-2 numaralı hatlardan yararlanabilecek."

Kaynak: AA
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