Emniyet'ten Anneler Günü'ne Özel Anlamlı Video

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Anneler Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaştı.

EGM'nin sanal medya hesabından Anneler Günü'ne özel hazırlanan video paylaşıldı. Paylaşımda, "Karşılıksız sevgileri, şefkatleri, fedakarlıkları ve hayatımıza kattıkları değerle annelerimiz; en kıymetli varlıklarımızdır. Başta aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve kıymetli teşkilat mensuplarımızın değerli anneleri olmak üzere her zaman baş tacımız olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" denildi.

Paylaşılan videoda, görev yapan kadın polisler ile operasyondaki polislere dua eden anneler ve bir şehit annesinin şehitlik ziyaretine ilişkin görüntüler yer aldı.

