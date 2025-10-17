Eğitimde Sağlık Hareketi 2025-2026 Yılı Açılış Programı Düzenlendi

Van Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlüklerinin iş birliğinde 3 yıl önce başlatılan "Eğitimde Sağlık Hareketi"nin 2025-2026 yılı açılış programı düzenlendi.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 3 yıl önce başlatılan "Eğitimde Sağlık Hareketi"nin açılış programında Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Projenin Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında şimdiye kadar 190 bin 785 öğrenciye işitme taraması, 203 bin 743 öğrenciye göz taraması, 209 bin 241 öğrenciye ağız-diş taraması, 201 bin 911 öğrenciye ortopedik tarama, 189 bin 37 öğrenciye obezite taraması, 133 bin 893 diğer taramalar yapıldı. Taramalar sonrası tedaviye ihtiyacı olduğu tespit edilen 309 bin 2 çocuğa ilgili sağlık kuruluşunda randevu oluşturuldu, tedavileri yaptırıldı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz."

Kentte eğitim, spor ve sağlıkta önemli yatırımların olduğunu dile getiren Balcı, "140'ı anaokulu olmak üzere 246 okul yaptık. 4,5 milyon kitabı ilimize kazandırdık. Tüm ilçelerimize bebek-çocuk kütüphanesi yaptık. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanına 800 yataklı yeni hastanemizin temelini attık. Edremit'te 50 ünitelik diş hastanesinin temelini attık. İlimize 40 milyarlık yatırım demek. Van'ın geleceğine, kadınlara ve çocuklara verilen değerdir." dedi.