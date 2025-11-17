Haberler

Eğitimde İlk Ara Tatil Sonrası Ders Başı Yapıldı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, ilk ara tatilin ardından ders başı yaptı. Eğitim takvimine göre birinci dönem 16 Ocak 2026'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
