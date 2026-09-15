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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası’ndan zorunlu görevlendirmelere karşı eylem kararı

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası’ndan zorunlu görevlendirmelere karşı eylem kararı
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar psikolojik danışman/rehber öğretmenlere resen verilen ikinci okul görevlendirmeleri ile branş öğretmenlerinin ilçe sınırları dışına "maaş tamamlama" veya "zorunlu ek ders tamamlama" adı altında yapılan zorunlu görevlendirmelerine ilişkin eylem kararı aldı.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar psikolojik danışman/rehber öğretmenlere resen verilen ikinci okul görevlendirmeleri ile branş öğretmenlerinin ilçe sınırları dışına "maaş tamamlama" veya "zorunlu ek ders tamamlama" adı altında yapılan zorunlu görevlendirmelerine ilişkin eylem kararı aldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, söz konusu görevlendirmelerin üyelerin isteğine bağlı olarak yerine getirilmemesine yönelik karar alındığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlere resen verilen ikinci okul görevlendirmeleri ile branş öğretmenlerinin ilçe sınırları dışına 'maaş tamamlama' ve/veya 'zorunlu ek ders tamamlama' adı altında yapılan zorunlu görevlendirmeleri, üyelerimizin isteklerine bağlı olarak yerine getirmemelerine yönelik eylem kararı alınmıştır. Mevzuata uygun, objektif ve hukuki dayanağı bulunan görevlendirmeler yapılmasını; öğretmenlerin görev yerlerinin ve çalışma düzenlerinin keyfi uygulamalarla değiştirilmemesini savunuyoruz."

Kaynak: ANKA
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