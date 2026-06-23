Eğitim Sen'den MEB Binasına Siyah Çelenk

(ANKARA) - Eğitim Sen, 9 gündür açlık grevinde olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenlere destek vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı binası yanına siyah çelenk bıraktı.

Eğitim Sen, Ankara'da 9 gündür açlık grevinde olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenlere destek vermek amacıyla Türkiye genelinde il milli eğitim müdürlükleri ile Milli Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakma kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Eğitim Sen üyelerinin bakanlık önüne siyah çelenk bırakma talebine polis izin vermedi. Öğretmenleri temsilen oluşturulan üç kişilik heyetin polisle yaptığı görüşmenin ardından, çelengin bakanlık binasının yan tarafına bırakılmasına izin verildi.

Kaynak: ANKA