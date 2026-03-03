Türk Eğitim-Sen İstanbul'da 1 Günlük İş Bırakma Kararı Aldı

(ANKARA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Çekmeköy'de bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul'daki eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmen sahipsiz değildir! Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İstanbul'daki tüm okullarımızda bir günlük iş bırakma kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA