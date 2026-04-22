Eğitim-İş, Grevdeki Doruk Maden İşçilerini Ziyaret Etti... "Maden İşçilerinin Haklı Mücadelesini Destekliyoruz"

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüşün dokuzuncu gününde Ankara'ya ulaştı. Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde gözaltına alındıktan 14 saat sonra serbest bırakılan Doruk Madencilik işçileri ve Bağımsız Maden İş Sendikası yöneticileri, açlık grevlerinin üçüncü gününde, bugün Kurtuluş Parkı'nda eylemlerine devam ediyor.

Eğitim-İş Genel Sekreter Seher Ergin, Genel Mali Sekreter Doğan Dağdelen ve Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, eylem yapan madencileri Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Ergin, ziyarette şunları söyledi:

"Ankara sokakları artık öğretmenlerin yaşam hakkını, öğrencilerin eğitim hakkını, işçilerin alın terini savunduğu alanlara dönüştü. Eğitim-İş olarak maden işçilerinin haklı mücadelesini destekliyoruz. Ödenmeyen ücretlerinizin ve tazminat haklarınızın bir an önce ödenmesi adına tüm eylem sürecinizde, elimizden gelen her ne varsa mücadelenizin yanında olacağız. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum: İnsanların hak mücadelesi verirken, demokratik haklarını dile getirirken baskı ve gözaltına alınmaları asla kabul edilemez. Bizler, burada madencilerle temas halindeyken şunlara şahit oluyoruz: Maden emekçileri alın terinin ve emeğinin hakkını talep ediyor. Hak etmedikleri herhangi bir şeyi talep etmeleri söz konusu değil. İşten çıkarmaların, baskının ve gözaltıların son bulduğu, emeğin değer gördüğü bir ülke dileğiyle mücadelenizi selamlıyoruz. Eğitim-İş olarak maden emekçilerinin yanındayız."

Kaynak: ANKA