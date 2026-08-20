Haberler

Eğitim Gücü Sen'den öğretmenlere önlük uygulamasına tepki: Eylem kararı aldık

Eğitim Gücü Sen'den öğretmenlere önlük uygulamasına tepki: Eylem kararı aldık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin önlük giymesine yönelik uygulamaya karşı eylem kararı aldı. Genel Başkan Oğuz Özat, öğretmenlerin gerçek sorunlarına dikkat çekerek, mesleki saygınlığın kıyafetle değil, maaş, tayin, mobbing ve şiddet gibi sorunların çözümüyle sağlanacağını vurguladı.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin önlük giymesine yönelik açıklanan uygulamaya ilişkin eylem kararı aldıklarını duyurdu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenler nerede ve nasıl giyineceğini ve taşıdığı temsil sorumluluğunu bilmektedir. Öğretmenlerin çok daha ciddi ve çözüm bekleyen sorunları vardır. Öğretmenin önlüğüyle uğraşacağınıza maaşı ay sonunu getirmeye yetmeyen, geçim sıkıntısı yaşayan öğretmeni, tayin bekleyenleri, norm fazlası mağduriyetlerini, mobbingi ve eğitimciye yönelik şiddeti gündeminize alın. Öğretmenin önlüğünü değil, sorunlarını çözün. Mesleki saygınlık kıyafet üzerinden sağlanamaz. Mesleki saygınlık önlük giydirerek değil; öğretmeni yoksulluğa, şiddete, mobbinge ve çaresizliğe mahküm etmeyerek sağlanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest

Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya ülkesinden rest
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Takipçisinin isteği Pınar Altuğ'u çıldırttı: Yavaştan deliriyoruz

Hayranının isteği Pınar Altuğ'u çıldırttı: Yavaştan deliriyoruz
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
İki ülkeyi karşı karşıya getiren saat: Viyana’da çalındı, 3 yıl sonra İstanbul’da bulundu

Çalındıktan 3 yıl sonra bulundu: İki ülke arasında kriz çıkaran saat

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
POS cihazında QR kod ile ödeme yapanları bekleyen tehlike

POS cihazında QR kod ile ödeme yapanları bekleyen tehlike