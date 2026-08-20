Eğitim Gücü Sen'den öğretmenlere önlük uygulamasına tepki: Eylem kararı aldık

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin önlük giymesine yönelik açıklanan uygulamaya ilişkin eylem kararı aldıklarını duyurdu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenler nerede ve nasıl giyineceğini ve taşıdığı temsil sorumluluğunu bilmektedir. Öğretmenlerin çok daha ciddi ve çözüm bekleyen sorunları vardır. Öğretmenin önlüğüyle uğraşacağınıza maaşı ay sonunu getirmeye yetmeyen, geçim sıkıntısı yaşayan öğretmeni, tayin bekleyenleri, norm fazlası mağduriyetlerini, mobbingi ve eğitimciye yönelik şiddeti gündeminize alın. Öğretmenin önlüğünü değil, sorunlarını çözün. Mesleki saygınlık kıyafet üzerinden sağlanamaz. Mesleki saygınlık önlük giydirerek değil; öğretmeni yoksulluğa, şiddete, mobbinge ve çaresizliğe mahküm etmeyerek sağlanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı