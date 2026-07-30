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Eğirdir Gölü kenarında 2 noktada yangın

Eğirdir Gölü kenarında 2 noktada yangın
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ISPARTA'daki Eğirdir Gölü kıyısında 2 farklı noktada yangın çıktı.

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü kıyısında 2 farklı noktada yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Eğirdir'e bağlı Beydere- Barla yolu üzerindeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Alevlere yangın söndürme uçağıyla havadan, çevre il ve ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibiyle de karadan müdahale edilmeye başlandı. Kuvvetli rüzgar ekiplerin müdahalesini güçleştirirken, yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Eğirdir tarafındaki yangının yaklaşık 5 kilometre ilerisinde, gölün Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyü kıyısındaki sazlık alanda eş zamanlı yangın çıktı. Buraya yönlendirilen ekipler de söndürme çalışmalarını başladı. Isparta Valisi Abdullah Erin ile beraberindeki heyet, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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