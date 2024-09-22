Eğirdir'de Takla Attı, Yaralı Yok

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taklalar atan otomobilden sağ çıktılar.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Eğirdir Mahmatlar Köyü yakınlarında Isparta-Konya karayolunda meydana geldi. Eğirdir istikametine seyir halindeki otomobil yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp kontrolden çıkarak taklalar attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevreden yetişenlerin yardımıyla sürücü ve yanında bulunan yolcu yara almadan otomobilden çıkarıldı.

Haber-Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR, -