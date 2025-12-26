Haberler

Isparta'da otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ömer Görer idaresindeki 15 AED 466 plakalı otomobil, Mahmatlar köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Tarık Doğan yönetimindeki 32 AET 055 plakalı ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
