Dağlık alanda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 10 ve 8 yaşındaki iki çocuk, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla çocukları kurtardı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 çocuk, telefonla polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla bulundukları noktadan halatla yukarı çekilen 2 çocuk kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Sağlık Ocağı Evleri arka kısmında bulunan dağlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Efe S.Y. (10) ile arkadaşı Efecan G. (8), tırmandıkları sarp kayalık bölgede mahsur kaldı. Kayalıktan inemeyen 2 arkadaş yanlarındaki cep telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, heyelan riski bulunan bölgede dikkatli şekilde yürüttükleri çalışma sonucu çocukların bulunduğu noktaya ulaştı. Mahsur kaldıkları noktadan halat yardımıyla çıkarılan 2 kurtarıldı.

Bölgeden güvenli şekilde indirilen çocuklar, sağlık ekiplerince ilk kontrollerinin yapılmasının ardından tedbir amaçlı Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklarının kurtarılmasının ardından ailelerin büyük mutluluk yaşadığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
