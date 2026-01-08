Haberler

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu

Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilerken, maddi hasarlara yol açtı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara rağmen, sahil kesiminde zorluklar yaşandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve sağanak, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından bölgede rüzgar zaman zaman şiddetini artırdı, özellikle sahil kesiminde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerine ait brandalar yola savrulurken, limanda bağlı bulunan bazı kayıklar suyla doldu.

İlçe genelinde çok sayıda çöp konteyneri devrilirken, belediye ekipleri gelen ihbarlar üzerine saha çalışmalarını sürdürdü.

Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, meydana gelen maddi hasar vatandaşları olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
