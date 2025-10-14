Eğirdir'de Kaybolan Emekli Muhasebeci Hurşit Yıldırım Bulundu

EKİPLER YERİNİ TESPİT EDİP, ULAŞTI

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Oluklacı Tepesi bölgesinde kaybolan ve 4 gündür aranan emekli muhasebeci Hurşit Yıldırım'a ulaşıldı. 50 kişilik ekip tarafından bugün de devam edilen arama çalışmaları sonucunda Yıldırım'ın yeri, saat 13.00 sıralarında tespit edildi. Çıktığı tepe noktasının ters istikameti olan İnekdenizi mevkisinden inmeye çalışırken mahsur kaldığı belirlenen Yıldırım'ın yanına ulaşan ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Yıldırım'ın bölgeden alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.