Eğirdir'de Kaybolan Emekli Muhasebeci Hurşit Yıldırım Bulundu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaybolan ve 4 gündür aranan emekli muhasebeci Hurşit Yıldırım'a ulaşıldı. 50 kişilik ekip tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Yıldırım, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
EKİPLER YERİNİ TESPİT EDİP, ULAŞTI
Isparta'nın Eğirdir ilçesi Oluklacı Tepesi bölgesinde kaybolan ve 4 gündür aranan emekli muhasebeci Hurşit Yıldırım'a ulaşıldı. 50 kişilik ekip tarafından bugün de devam edilen arama çalışmaları sonucunda Yıldırım'ın yeri, saat 13.00 sıralarında tespit edildi. Çıktığı tepe noktasının ters istikameti olan İnekdenizi mevkisinden inmeye çalışırken mahsur kaldığı belirlenen Yıldırım'ın yanına ulaşan ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Yıldırım'ın bölgeden alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel