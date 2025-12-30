Haberler

Diyarbakır'da ilkokul öğrencisinin Atatürk büstüne asker selamı vermesi kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ilkokul öğrencisi Hamza Akalın, ders sonrası Atatürk büstüne asker selamı vererek putperestlik yaparak duygu dolu bir an yaşattı. Bu an, Kaymakam Volkan Hülür tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ilkokul öğrencisinin Atatürk büstüne asker selamı vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hamza Akalın, ders bitiminin ardından Eğil Kaymakamı Volkan Hülür'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bahçedeki Atatürk büstüne asker selamı veren Akalın'ın duygulandıran davranışı, Kaymakamlığın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu anların yer aldığı videoyu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşan Kaymakam Hülür, şunları dile getirdi:

"Arkadaşlar bugün içimizi ısıtacak bir video attılar. Hükümet Konağının kameralarına yansıyan kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyet'imizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz. Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur."

Kaynak: AA / Hamdullah Zengin - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar