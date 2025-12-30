Eğil Belediye Başkanı Seydaoğlu karla mücadele çalışmalarını inceledi

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçede etkili olan kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Seydaoğlu, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seydaoğlu, zorlu kış şartlarında karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Hemşehrileri için tüm ekipleriyle sahada olduklarını ifade eden Seydaoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için özellikle ana yollar, mahalle yolları ve kritik güzergahlarda kar küreme ve yol açma çalışmalarımız aralıksız sürdürüldü. Vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük hayatın aksamaması adına ekiplerimiz gece saatlerine kadar görev başında olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımız, oluşabilecek olumsuzluklara karşı belediyemize ulaşabilir, taleplerini bizlere iletebilir."