Eğil Belediye Başkanı Seydaoğlu karla mücadele çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçede etkili olan kar yağışına karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerinin gece saatlerine kadar çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçede etkili olan kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Seydaoğlu, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seydaoğlu, zorlu kış şartlarında karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Hemşehrileri için tüm ekipleriyle sahada olduklarını ifade eden Seydaoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için özellikle ana yollar, mahalle yolları ve kritik güzergahlarda kar küreme ve yol açma çalışmalarımız aralıksız sürdürüldü. Vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük hayatın aksamaması adına ekiplerimiz gece saatlerine kadar görev başında olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımız, oluşabilecek olumsuzluklara karşı belediyemize ulaşabilir, taleplerini bizlere iletebilir."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

