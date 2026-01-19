Haberler

Otizmli Egemen'in itfaiyeci olma hayali doğum gününde gerçeğe dönüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 16 yaşına giren otizmli Egemen Turhan, doğum gününde yapılan sürprizle itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Egemen'in özel gününde ona itfaiye kıyafetleri giydirip yangın söndürme tatbikatına katılma fırsatı sundu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otizmli Egemen Turhan'ın itfaiyeci olma hayali doğum gününde gerçekleştirilen sürprizle gerçeğe dönüştü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiyeci olmayı hayal eden ve 16 yaşına giren Turhan için doğum gününe özel sürpriz bir etkinlik hazırladı.

Okulundan itfaiye araçlarıyla alınan Turhan, itfaiye istasyonuna götürüldü.

İstasyonda kendisine itfaiye kıyafetleri giydirilen Egemen Turhan'a meslekle ilgili bilgi verildi.

Yangın söndürme tatbikatına da katılan Egemen, itfaiye aracını yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlik, Turhan için hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Çok mutlu olduğunu aktaran Egemen Turhan, itfaiye içerisinde güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Anne Emel Turhan da oğlunun en büyük hayallerinden birinin gerçekleştiğini ve kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

F.Bahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu...
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı