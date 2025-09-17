Haberler

Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı: Ulaşımda Aksamalar Olabilir
Meteoroloji, Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu. Kuzey Ege'nin güneyinde etkili olacak fırtınanın hızı 50-75 km/saat arasında değişmesi bekleniyor.

EGE Denizi'nde yarın fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın Kuzey Ege'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği kaydedildi. Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, 19 Eylül Cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi belirtilip, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
