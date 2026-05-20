EGC'den DHA'ya 2 ödül

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği '2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda DHA muhabirleri Salih Tekin ve Oktay Polat ödüle layık görüldü. 11 kategoride 27 gazetecinin ödül aldığı yarışmada ödüller 14 Haziran'da törenle verilecek.

ERZURUM Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) '2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda, ödüller sahiplerini buldu. DHA Erzurum Büro muhabirleri Salih Tekin ve Oktay Polat ödüle layık görüldü.

EGC tarafından düzenlenen '2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması' sonuçlandı. Gazeteci Turgay İpek'in başkanlık ettiği İletişim Başkanlığı Erzurum İl Müdürü Recep Küçükece, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erdem, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Korkut, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murathan Er, EGC Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Durular ve Yunus Akgül'den oluşan jüri, başvuruları değerlendirildi. Gazetecilerin 2025 yılında yayımlanan eserlerini titizlikle inceleyen jüri, 11 kategoride, 27 gazeteciyi ödüle layık gördü.

Değerlendirme sonunda yazılı haber dalında DHA Erzurum Muhabiri Oktay Polat, fotoğraf dalında ise Salih Tekin ödüle layık görüldü. Gazetecilere, 14 Haziran'da yapılacak törenle ödüllerini alacak.

EGC Başkanı Musa Çakır, ödül alan gazetecileri tebrik ederek, "Biz, meslektaşlarına değer veren, onların her şeyin en güzeline layık olduğuna inanan ve tüm mesaisini de bu doğrultuda harcayan bir ekibiz. Ödül alan dostlarımızı ve tüm meslektaşlarımızı aileleriyle birlikte gecemize bekliyoruz. Büyük bir aile olarak, güzel bir gece yaşamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
