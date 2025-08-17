Efteni Gölü Kuş Cenneti: Doğaseverlerin Haftasonu Tercihi

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Kuş Cenneti, doğaseverlerin hafta sonu tatilini doğal güzelliklerle geçirmek için tercih ettiği bir lokasyon haline geldi. Ziyaretçiler, gölde yürüyüş yaparken, Kuş Gözlem Kulesi'nde muhteşem manzaraların tadını çıkardı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu doğaseverlerin tercih ettiği lokasyonlar arasında yer aldı.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu tatilini sakin yerlerde geçirmek isteyen ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, Kuş Gözlem Kulesi'ne çıkarak bölgedeki eşsiz manzarayı seyretti.

Bazı ziyaretçiler ise gölün hemen kenarında bulunan iskeleye çıkarak doğal güzellikleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Geçen yıl 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı göl ve çevresi, büyük şehirlere yakın konumu dolayısıyla özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde
