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Eflani'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Mete Kadar Düşürdü

Eflani'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Mete Kadar Düşürdü
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Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte dikkatli olmaya davet edildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yoğun sis oluştu.

İlçe merkezinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Karabük-Eflani kara yolunda sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.

İlçedeki yapılar da sisin etkisiyle adeta kayboldu.

Kaynak: AA / Muammer Ziya Cebecioğlu - Güncel

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