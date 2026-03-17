Evde çıkan yangında öldü, eşi yaralandı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Hüseyin Aydemir (70) hayatını kaybetti, eşi Azime Aydemir (65) yaralandı.

Eflani ilçesi Kavak köyünde Hüseyin Aydemir'e ait iki katlı evin çatı kısmında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede dumandan zehirlenen Hüseyin Aydemir'in cansız bedeni bulundu. Yaralanan eşi Azime Aydemir ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı