Eflani'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Karabük'ün Eflani ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çavuşlu köyünde Halit D'ye ait park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Muammer Ziya Cebecioğlu - Güncel