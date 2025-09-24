Haberler

Eflani'de İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı belirlenen iki kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kullanıldığı belirlenen malzemelerle yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 kişiyi kazma, kürek, murç, çekiç, kova, demir çubuk, eldiven ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda ip ile izinsiz kazı yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
