Eflani'de İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Karabük'ün Eflani ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı belirlenen iki kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kullanıldığı belirlenen malzemelerle yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, 2 kişiyi kazma, kürek, murç, çekiç, kova, demir çubuk, eldiven ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda ip ile izinsiz kazı yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel