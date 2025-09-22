Eflani'de Devri Komple Otomobil Kazası: İki Yaralı
Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
O.U. (64) idaresindeki 07 BUL 897 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolu Yağlıca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki H.U. (68) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel