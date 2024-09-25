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Eflani'de Çıkan Anız Yangınında 6 Dönüm Ziyan Oldu

Eflani'de Çıkan Anız Yangınında 6 Dönüm Ziyan Oldu
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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, bilinmeyen bir nedenle Eflani'nin Afşar köyü Bezikler Mahallesi'nde çıktı ve itfaiye ekipleri yangını ziyan olmadan söndürdü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Afşar köyü Bezikler Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Eflani Belediyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çevredeki samanlıklara sıçramadan söndürülen yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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