Eflani'de Çıkan Anız Yangınında 6 Dönüm Ziyan Oldu
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, bilinmeyen bir nedenle Eflani'nin Afşar köyü Bezikler Mahallesi'nde çıktı ve itfaiye ekipleri yangını ziyan olmadan söndürdü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangınında 6 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Afşar köyü Bezikler Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Eflani Belediyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çevredeki samanlıklara sıçramadan söndürülen yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.