Eflani'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yapıldı.

Eflani Belediye Başkanı ve AK Parti'den Eflani Belediye Başkan adayı İbrahim Ertuğrul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Açılışa AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın da katıldığını aktaran Ertuğrul, "Açılış programımız sonrasında teşkilatımız ve aday arkadaşlarımızla esnafımızı ziyaret ettik. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran değerli hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.