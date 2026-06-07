AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 6 beldedeki ara seçime ilişkin açıklama Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "Bu seçimler, milletimizin partimize olan güveninin ve desteğinin güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçların, milletin Cumhur İttifakı'na güvenini ve Ak Parti'ye olan desteğinin güçlenerek devam ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçim yapılan 6 beldenin 5'inde Cumhur İttifakı adaylarının, vatandaşların teveccühüne mazhar olarak seçimlerden zaferle ayrıldığını ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak 5 beldede Ak Parti, 1 beldede ise Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere katılmıştır. AK Parti olarak aday gösterdiğimiz 5 beldenin 4'ünü kazanırken, MHP'nin yarıştığı Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde de Cumhur İttifakı adayımız seçimi kazanmıştır. AK Parti olarak, Tokat Almus Bağtaşı'nda, Tokat Reşadiye Yolüstü'nde, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da ve Gümüşhane Merkez Tekke'de belediye başkanlıklarını kazanmış bulunuyoruz. Bu seçimler milletimizin partimize olan güveninin ve desteğinin güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu tablo, milletimizin Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'nin hizmet siyasetine olan teveccühünün artarak sürdüğünü açıkça göstermektedir. Bizlere güvenen ve destek veren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, seçim sonuçlarının beldelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."