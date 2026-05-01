Efes-2026 Tatbikatı'nın Mağara ve Sığınak Arama Eğitimi, İzmir'de Gerçekleştirildi

(İZMİR) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Narlıdere Tatbikat Bölgesi'nde Mağara ve Sığınak Arama Eğitimi gerçekleştirildi.

TSK EFES-2026 Tatbikatı, fiili saha tatbikatlarıyla devam ediyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke personelinin katılımıyla devam eden tatbikat kapsamında Narlıdere Tatbikat Bölgesi'nde Mağara ve Sığınak Arama Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime, Arnavutluk, Azerbaycan, Kırgızistan, Nijerya, Romanya, Moğolistan, Somali, Kuzey Makedonya ve Suriye olmak üzere 9 ülkeden toplam 93 askeri personel katıldı.

Tatbikat kapsamında güvenlik güçlerinin mağara ve tünel arama faaliyetlerine yönelik operasyonel kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir senaryo icra edildi. Senaryoda, keşif ve gözetleme faaliyetleriyle başlayan süreç, bölgenin kontrol altına alınmasıyla devam etti.

İlk aşamada keşif unsurları tarafından arazinin gözetlenmesi sağlandı. Arazi keşfi uzak mesafeli drone ile yapıldı. Keşfin ardından bölge emniyet altına alındı, mağara çevresine yakın emniyet unsurları konuşlandırıldı. Arama köpeği ve arama timi koordineli şekilde mağara bölgesine intikal etti.

Operasyonun devamında mağara dört yönden tecrit edilirken, timler son kontrollerini tamamlayarak giriş noktasına kontrollü şekilde yaklaştı. Mağara keşif aşamasında özel eğitimli köpek de görev aldı. Arama köpeğinin mağara içerisine sevk edilmesinin ardından, dönüşüyle birlikte sisleme faaliyeti icra edildi.

Sisleme sonrasında mağara içerisine önce sis bombası, ardından mağara içerisindeki hedefler el bombası kullanılarak etkisiz hale getirildi ve arama timleri tünel ve mağara içine giriş yaptı. Senaryo, bölgenin tamamen ele geçirilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: ANKA