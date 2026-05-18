EFES-2026 Tatbikatı'nda TCG Anadolu'nun amfibi ve hava kabiliyetleri sergilendi

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri sergilendi.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarına demirleyen Türkiye'nin yerli ve milli en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde, gemide konuşlu Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), kontrolleri yapılarak asansörle uçuş güvertesine çıkarıldı.

Eğitimlerde amfibi deniz piyadeleri, çıkarma harekatına katılmak üzere Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nda (ZAHA) yerlerini aldı.

Ayrıca gemi bünyesindeki amfibi deniz piyade unsurlarının SH-70 Seahawk helikopterine intikalinin sağlandığı tatbikatta, AH-1W Super Cobra savaş helikopteri pilotları da iniş ve kalkış eğitimi icra etti.