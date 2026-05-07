Efes-2026 Tatbikatı'nda Mayın Avlama ve İmha Faaliyetleri Gerçekleştirildi

Haber: Berfin BAYSAN – Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı kapsamında TSK unsurlarınca icra edilen faaliyetlerde, AYDIN sınıfı mayın avlama gemileri, insansız su altı araçları ve dalgıç timleriyle tespit edilen mayın senaryo gereği kontrollü şekilde imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından planlanıp koordine edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca icra edilen EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, mayın avlama ve imha faaliyeti Seferihisar açıklarında bulunan TCG Akçay Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru Albay Kürşat Kurnaz, eğitime ilişkin bilgi verdi. Kurnaz, "Şu anda 6 mayın avlama gemimizden birisi olan TCG Akçay'ın güvertesinde bulunmaktayız. AYDIN Sınıfı Mayın Avlama Gemilerimiz sahip oldukları gelişmiş komuta kontrol sistemleri, dinamik otopilot sistemi ve yüksek manevra kabiliyetinin yanında sahip olduğu delişken derinlikli sonar ve uzaktan kumandalı mayın teşhis ve imha cihazıyla 300 metre derinliğe kadar su altında mayın avlama harekatı icra edebilmektedir. Gemilerimizin sahip olduğu sonar ile öncelikle mayınlı olduğunu değerlendirilen sahada tespit edilen temaslar müteakiben uzaktan kumandalı su altı aracı veya mayın harbi dalgıçlarımız vasıtasıyla teşhis edilerek imha edilmektedir. Mayın avlama gemilerimizin sahip olduğu su altı yetenekleri aynı zamanda su altında kaza kırıma uğramış gemi ve uçakların mevkisinin tespiti ve bulundukları mevkide görüntülerinin alınarak arama kurtarma gemilerimize de destek faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. AYDIN Sınıfı Mayın Avlama Gemilerimizde uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla üzerlerinde sahip oldukları sonar ve kameralar vasıtasıyla 300 metre derinliğe kadar dalabilmekte ve tespit ettikleri mayınları yine bu cihazların üzerinde bulunan patlayıcıyı mayının yakınına bırakmak suretiyle imha edebilme kabiliyetine sahibiz. Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan ve ilk olarak Mart 2022'de tespit edilen Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı diğer su üstü unsurlarımız, deniz karakol uçaklarımız ve İHA'larımızla 7 gün 24 saat keşif gözetleme faaliyetlerini icra etmekteyiz. Ayrıca AYDIN Sınıfı Mayın Avlama Gemilerimiz Türkiye öncülüğünde kurulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nda da görev yapmaktadır. Bulgaristan ve Romanya'yla birlikte seyir emniyetinin sağlanması maksadıyla yine sürüklenen mayınlara karşı keşif gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Senaryoya uygun olarak, AYDIN Sınıfı Mayın Avlama Gemileri'nin tanıtımı yapılırken, gemi unsurları demirli mayın mevkiine intikal etti. Ardından, Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) sisteminin hazırlık süreci tamamlandı. Tatbikatın devamında, lastik bot aracılığıyla HOSA'nın denize indirilmesi ve sevk edilmesi sağlandı. Görev tamamlandıktan sonra HOSA yeniden bota alınarak gemiye intikal ettirildi. Elde edilen veriler gemi üzerinde analiz edildi.

Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) ise tespit edilen mayının imhasına yönelik hazırlıklarını tamamladı. Dalgıçlar, lastik botla mayın bölgesine intikal ettikten sonra suya girerek mayına patlayıcı yerleştirdi. Yerleştirilen patlayıcılar uzaktan kumanda ile kontrollü şekilde imha edildi. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, denizlerde mayın tehdidine karşı tespit ve imha kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağladığı bildirildi.

TCG Akçay hakkında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının paylaştığı bilgilere göre; AYDIN Sınıfı Mayın Avlama Gemileri projesinin 6'ncı ve son gemisi olan TCG Akçay (M-270), 26 Temmuz 2005'te kızağa konuldu, 27 Eylül 2008'de denize indirildi. Kasım 2008 ile Aralık 2009 arasında liman ve seyir kabul testlerini tamamlayan gemi, 15 Aralık 2009 tarihinde Mayın Filosu Komutanlığı emrinde hizmete girdi. Asli görevi mayın harbi olan gemide 2093 VDS sonar, NAUTIS-M komuta kontrol sistemi, mayın teşhis ve imhası için 2 adet PAP Mk-5 ROV cihazı ile Mayın Harbi Dalgıçları bulunmaktadır.

