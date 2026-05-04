EFES-2026 kapsamında topçu ve havan atışları eğitimi yapıldı
2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında, Azerbaycan, Arnavutluk ve Suriye askeri personelinin katılımıyla topçu ve havan atışları eğitimi yapıldı.
EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında, Azerbaycan, Arnavutluk ve Suriye askeri personelinin katılımıyla topçu ve havan atışları eğitimi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında; Azerbaycan, Arnavutluk ve Suriye askeri personelinin katılımıyla Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugah bölgelerinde, topçu ve havan atışları eğitimi yapıldı" denildi. Bakanlıktan eğitimlere ilişkin görüntüler de paylaşıldı.