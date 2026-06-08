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Efeler'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi 143 Sokak'ta bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.E.D. bıçakla C.Ş'yi yaraladı, aynı bıçakla elinden yaralandı.

C.Ş. arkadaşının yardımıyla Aydın Şehir Hastanesi'ne götürüldü. A.E.D. ise sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
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