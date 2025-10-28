Haberler

Edremit ve Burhaniye'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Edremit ve Burhaniye'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağmur sonrası birçok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. BASKİ ve ilçe belediye ekipleri, tıkanan rögarlara müdahale ederek su tahliyesi için çalışmalar başlattı.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Yaklaşık 1 saat süren yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar güçlükle ilerlerken bazı noktalarda suyun derinliği diz boyunu aştı.

Yağışın başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile ilçe belediyeleri ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler, tıkanan rögarlara müdahale ederek suyun tahliyesini sağladı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.