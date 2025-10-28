Edremit ve Burhaniye'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Yaklaşık 1 saat süren yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar güçlükle ilerlerken bazı noktalarda suyun derinliği diz boyunu aştı.

Yağışın başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile ilçe belediyeleri ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler, tıkanan rögarlara müdahale ederek suyun tahliyesini sağladı.