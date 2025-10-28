Edremit ve Burhaniye'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağmur sonrası birçok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. BASKİ ve ilçe belediye ekipleri, tıkanan rögarlara müdahale ederek su tahliyesi için çalışmalar başlattı.
Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Yaklaşık 1 saat süren yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.
Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar güçlükle ilerlerken bazı noktalarda suyun derinliği diz boyunu aştı.
Yağışın başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile ilçe belediyeleri ekipleri çalışmalara başladı.
Ekipler, tıkanan rögarlara müdahale ederek suyun tahliyesini sağladı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel