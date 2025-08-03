Edremit'te Tır, Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tırın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu otomobilin sürücüsü N. Ç. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 Y 1603 plakalı tır, Edremit'in Yolören mahallesinde kırmızı ışıkta bekleyen N. Ç. yönetimindeki 34 DTJ 442 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücü N.Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel