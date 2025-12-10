Haberler

Edremit'te bodrum yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Edremit'te bodrum yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sitenin bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi baygınlık geçirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir sitenin bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi baygınlık geçirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Cennet Ayağı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bodrum katında çıktı. Bodrum katından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden site görevlisi Mustafa Talaş (60), bodruma inerek alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Dumandan etkilenen Talaş güçlükle dışarı çıkabildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, apartmanda oturanlar da tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ile baygınlık geçiren bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının prizlerden ya da bu malzemelerden çıkmış olabileceğini düşündüklerini ifade eden site yöneticisi Metin Koyuncu, "Bodrum katta boş bir depo ve kullanılmayan kazan dairesi vardı. İçlerinde de çim biçme makinesi ve bazı hırdavat malzemeleri bulunuyordu. Yangının prizlerden ya da bu malzemelerden çıkmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
title