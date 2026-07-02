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Edremit'te sazlık yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü

Edremit'te sazlık yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yazlık konutlara ulaşmadan söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Altınkum Mahallesi'ndeki arıtma tesisi yakınlarında bulunan sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yazlık konutlara yakın olan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın, çevredeki konutlara ulaşmadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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