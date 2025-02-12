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Edremit'te İtfaiye, Su Kuyusuna Düşen Koyunu Kurtardı

Edremit'te İtfaiye, Su Kuyusuna Düşen Koyunu Kurtardı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, su kuyusuna düşen bir koyun itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Kırsal Zeytinli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, koyun sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı.

Kırsal Zeytinli Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 20 metre derinliğindeki kuyuya koyunun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya inerek koyunu kurtardı.

Koyun, ekiplerce sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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