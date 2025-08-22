Edremit'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Edremit'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü F.E. yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

F.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Bostancı Mahallesi Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücü F.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, traktörün altından çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
