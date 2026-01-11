Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesinin cazibesi yeni alanlarıyla artacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'ne yeni alanlar ekleneceğini bildirdi.

Vali Sezer, AA muhabirine Meriç Nehri kıyısında, İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nin geçen yıl haziran ayında hizmete girdiğini anımsattı.

TOKİ Başkanlığı tarafından Karaağaç Mahallesi yolundaki 410 dönümü yeşil alan olmak üzere 515 dönümlük alanda oluşturulan millet bahçesinin kente değer kattığını belirten Sezer, nehirle bütünleşik bahçeninTürkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri olduğunu söyledi.

Doğal bir ormanın içine kurulan alanın nitelikli bir çalışmayla hazırlandığını belirten Sezer, "Burada herkese hitap edecek bir alan olsun istedik. Bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, piknik alanları ve sosyal donatılarıyla güzel bir millet bahçesi oluşturuldu." dedi.

Sezer, yeni alanlarla Söğütlük Millet Bahçesi'ne olan ilgiyi artıracaklarını ifade etti.

Alanın Edirne'ye değer kattığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin okul zamanlarında da kullanabileceği bir bilim merkezi yapacağız. Orada hem doğayla iç içe zaman geçirecekler hem bilimsel faaliyetlerde bulunacaklar. Nehrin Millet Bahçesi tarafındaki bölümünde düzenleme çalışmaları tamamlandı. Bisiklet yolları, seyir alanları ve çeşitli donatılarla beraber orası bitirildi. Şimdi karşı tarafı da aynı şekilde Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne kadar tamamlıyoruz. Orada bir su sporları merkezi oluşturuluyor. Edirne'ye katkı sağlayacak kürek yarışları düzenleniyor. Burada kürek takımlarının artması ve kano sporunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu sene bunlara odaklanacağız."

Millet Bahçesi'nde yapılanlar

İzzet Arseven Kent Ormanı'nda doğal yapısı korunarak düzenlenen alana yüzlerce yeni fidan dikildi, lale ve gül gibi kentin simge çiçekleriyle yeni alanlar oluşturuldu.

Millet Bahçesi'ne 5 kilometresi orman içinden ve Meriç Nehri kenarından geçen bisiklet yolu ile 10 kilometre uzunluğunda doğal zeminli patika yol inşa edildi.

Spor sahaları, çocuk oyun alanları, oturma alanları, sosyal donatılar, kütüphane, yerli sebze satış alanı, kır kahveleri ve piknik alanlarıyla hizmet veren Millet Bahçesi, açıldığı günden bu yana ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yaz aylarında vatandaşların serinlediği alan, bahar ve kış aylarında da doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.