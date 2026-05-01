Haberler

Edirne'ye 16 hekim kadrosu tahsis edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret Kurası kapsamında Edirne'ye 16 hekim kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret Kurası kapsamında Edirne'ye 16 hekim kadrosu tahsis edildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, kentte sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 9 uzman ve 7 pratisyen hekim kadrosunun Edirne'ye kazandırıldığını belirtti.

Yeni kadroların kente hayırlı olmasını temenni eden İba, bu atamaların sağlık alanındaki ihtiyaçların karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

İba, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, Edirne'de sağlık hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

